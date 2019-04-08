В Харькове трамвай сбил подростка

Девочка-подросток перебегала через рельсы

Фото: Григорий Салай

В Харькове трамвай сбил подростка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05ee538.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/05e/5c7d0f05ee538.jpg 2019-04-08T03:44:00+03:00 Харьков Девочка-подросток перебегала через рельсы

В Харькове на проспекте Героев Сталинграда трамвай сбил девочку-подростка, перебегавшую через рельсы, когда трамвай двигался на зеленый сигнал светофора, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Водитель принял меры экстренного торможения, однако все равно толкнул потерпевшую...14-летняя пострадавшая с травмой головы в бессознательном состоянии доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Харьковской областив воскресенье вечером

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Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в Харькове произошло ДТП: трамвай сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Киевском районе города 21 марта в 17:24 на трамвайной остановке на перекрестке улиц Жилярди и Сидора Ковпака.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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