В Харькове трамвай слетел с рельсов и перекрыл пути

В Харькове трамвай 8-го маршрута сошел с рельсов и перекрыл движение по путям в оба направления. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что авария произошла на улице Салтовское Шоссе. Трамвай, который двигался по восьмому маршруту съехал с рельсов и стал посреди путей, перегородив таким образом движение в двух направлениях.

На место прибыла "скорая" помощь, о пострадавших не сообщается.

Ранее в Одессе трамвай маршрута №7 наехал на камень, сошел с рельсов и врезался в электроопору в районе улицы Паустовского. Как сообщили в полиции, пострадали 2 человека, их доставили в больницу.

Напомним, 24 апреля в Харькове на перекрестке улиц Плeхановская и Дeржавинская произошло столкновение грузовика ТАТА и трамвая. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. По данным полиции, пострадали 49-летний водитель грузовика и его пассажир – 9-летний мальчик. Они были госпитализированы.

А столичном трамвае во время движения произошел серьезный инцидент: кусок металла пробил пол и ранил пенсионерку. Согласно сообщению врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали. Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сиденье.