В Харькове трамвай слетел с рельсов и перекрыл пути

Сегодня, 15:50

Авария произошла на улице Салтовское Шоссе


Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Харькове трамвай 8-го маршрута сошел с рельсов и перекрыл движение по путям в оба направления. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Отмечается, что авария произошла на улице Салтовское Шоссе. Трамвай, который двигался по восьмому маршруту съехал с рельсов и стал посреди путей, перегородив таким образом движение в двух направлениях.

На место прибыла "скорая" помощь, о пострадавших не сообщается.

Ранее в Одессе трамвай маршрута №7 наехал на камень, сошел с рельсов и врезался в электроопору в районе улицы Паустовского. Как сообщили в полиции, пострадали 2 человека, их доставили в больницу. 

Напомним, 24 апреля в Харькове на перекрестке улиц Плeхановская и Дeржавинская произошло столкновение грузовика ТАТА и трамваяМомент аварии попал на камеру видеонаблюдения. По данным полиции, пострадали 49-летний водитель грузовика и его пассажир – 9-летний мальчик. Они были госпитализированы.

А столичном трамвае во время движения произошел серьезный инцидент: кусок металла пробил пол и ранил пенсионеркуСогласно сообщению врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали. Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сиденье.
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Источник:

"Сегодня"

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