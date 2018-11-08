В Харькове трамвай врезался в иномарку: опубликованы фото

В Харькове произошло столкновение трамвая с иномаркой, которая оказалась на рельсах. В результате ДТП обошлось без пострадавших, однако легковушка получила серьезные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, инцидент произошел 8 ноября около 9:30, на улице Морозова. Участниками аварии стали трамвай, который шел по маршруту №5 и Mazda-626. От официального оформления ДТП оба водителя отказались.

Между тем, в социальных сетях были опубликованы фото аварии, на которых видно, что столкновение произошло на рельсах, причем трамвай врезался в борт иномарки, которая получила серьезные механические повреждения.







Напомним, ранее мы писали о трагедии на трассе возле поселка Солоницевка Дергачевского района Харьковской области, где внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Также сообщалось, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.