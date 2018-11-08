В Харькове трамвай второй раз за сутки стал "героем" ДТП

Сегодня, 17:10

Nissan не разминулся с трамваем на перекрестке Лопанской и Клочковской

Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

В Харькове произошло второе за сутки дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая: на перекрестке улиц Лопанской и Клочковской вагон общественного транспорта не разминулся с Nissan.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, в результате аварии обошлось без пострадавших, однако иномарка получила серьезные повреждения.

По данным копов, инцидент произошел 8 ноября около 11:40, когда водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу трамваю №20 и врезался в него. На шофера иномарки был составлен административный протокол по статье "нарушение правил дорожного движения".

Ранее мы сообщали о столкновении трамвая с Mazda-626, водитель которой выехал на рельсы и не смог избежать столкновения.

Напомним, ранее мы писали о трагедии на трассе возле поселка Солоницевка Дергачевского района Харьковской области, где внедорожник Lexus насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе.

Также сообщалось, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварийПо данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы. 
ДТП, Харьков, трамвай, Nissan

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"Сегодня"

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