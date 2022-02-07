В Харькове три дня ищут пропавшую 14-летнюю девочку: фото и приметы

В Харькове разыскивают 14-летнюю Раду Дегтярь. К поискам присоединились волонтеры.
Об этом сообщает Status Quo.
Рада Дегтярь днем 4 февраля ушла из дома в 524-м микрорайоне на Салтовке (перекресток улиц Героев Труда и Гвардейцев Широнинцев) и не вернулась.
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Пропавшая девочка была одета в длинную куртку черного цвета с фиолетовыми вставками и белую шапку, а обута в черные сапоги.
Особые приметы – шрамы на левом предплечье.
Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, то позвоните по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
По данным ювенальной превенции, в Харьковской области за месяц пропадает 45-60 детей. Чаще всего из дома уходят дети в возрасте от 14 до 18 лет: это возраст, когда у подростков возникает больше всего конфликтов с родителями.
В Харькове разыскивают 14-летнюю Раду Дегтярь
Во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку
Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая накануне вышла из дома в одной пижаме и не вернулась.
Тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.
Кроме того, по предварительным данным, полиция нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.
Известно, что 19-летняя Анастасия училась во Львовской политехнике на специальности "Архитектура и градостроительство".
На данный момент правоохранители выясняют все подробности трагедии.