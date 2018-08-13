В Харькове трое детей попали в больницу с химическими отравлениями

Три девочки попали на больничные койки прямо из детского сада

В Харькове 13 августа три девочки из детского сада с диагнозом оказались в больнице после отравления химическим веществом. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает NewsRoom.

Как стало известно, двойняшки 2012-го года рождения и их подружка 2014-го года рождения, по предварительным данным, получили ожоги слизистой оболочки рта и пищевода. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Позднее в Харьковской областной госадминистрации сообщили, что около 12:00 маленьких пациенток выписали домой. Между тем в департаменте образования Харьковского горсовета информацию об инциденте подтвердили, уточнив, что в больнице оказались двое детей.

"Мы пока не можем сказать, что стало причиной госпитализации – должны пройти необходимые экспертизы. Сейчас опрашиваем сотрудников, собираем их пояснения. В случае, если выяснится, что отравление произошло из-за халатности, виновные будут уволены", – пообещала глава департамента Ольга Деменко.

В свою очередь, в полиции сообщили, что девочки не получили серьезных повреждений и вернулись домой после оказания им медицинской помощи. Копы не получали никаких заявлений от родителей, также они не выдвигали никаких претензий к воспитателям детского сада.

Кроме того, стражи порядка заверили, что уже провели по данному факту проверку и не планируют открывать уголовное производство.

Напомним, ранее в России из детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор" в Свердловской области были госпитализированы 64 человека с подозрением на кишечную инфекцию. Причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты "Здоровье".

Также мы писали о странном отравлении детей в России. В Волоколамскую центральную районную больницу в России обратились 57 детей из разных школ города. Из-за этого местные жители, собрались возле городской больницы на стихийный митинг, где напали на главу района Евгения Гаврилова.