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В Харькове трое злоумышленников отобрали у мужчины сумку с деньгами

9 октября, 03:42

По городу и области введена полицейская операция Перехват

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове трое злоумышленников отобрали у мужчины сумку с деньгами. Правоохранители начали операцию "Перехват". Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Злоумышленники на Троицком переулке начали угрожать ножом 30-летнему мужчине и отобрали у него сумку с деньгами. После этого они сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

"Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле Toyota Camry белого цвета, государственный номер АИ 1527 СИ. По приказу начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, по городу и области введена полицейская операция "Перехват", – говорится в сообщении.

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Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области четверо злоумышленников проникли в частный дом и вынесли оттуда 40 тысяч долларов, 80 тысяч гривен, ювелирные изделия и мобильные телефоны.

А в Днепре у водителя Jaguar отобрали 20 тысяч долларов. На территории города копы ввели план "Перехват".

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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Харьков ограбление перехват Разбойное нападение

Источник: Сегодня

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