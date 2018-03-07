В Харькове у пенсионера МВД нашли 160 кг наркотиков на 32 млн грн

Сегодня, 18:09

Бывший милиционер с ранее судимым подельником наладили продажу наркотиков

Фото: пресс-служба Нацполиции Харьковской области
Фото: пресс-служба Нацполиции Харьковской области

В Харькове сотрудники полиции во время серии обысков изъяли огромную партию наркотического средства "Трамадол".

Нелегальный бизнес, по данным пресс-службы Национальной полиции, организовал 40-летний ранее судимый за продажу наркотиков мужчина вместе с 46-леним пенсионером МВД.

Подельники брали с "клиентов" 200 гривен за один грамм наркотиков, а в ходе обысков было изъято около 160 кг опасного вещества.

Полицейские провели 14 одновременных обысков в квартирах, гаражах и автомобилях подозреваемых. В данный момент подозреваемые задержаны.

Как отметили стражи порядка, изъятые наркотики на "черном рынке" стоили бы около 32 миллионов гривен.

В полиции не исключили, что в руки наркоторговцев препарат попал в результате утечки с территории одного из фармацевтических предприятий.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" провели расследование и выяснили, что в Киеве проще всего достать "фен" и "шишки", в клубах торгуют кокаином, а опий продавали прямо на базаре.

Также мы сообщали, что в Киевской области задержали женщину-наркодилера, которая сбывала наркотики студентам. 29-летняя жительница села Масловка сбывала амфетамин и коноплю в местном колледже.
Харьков, МВД, наркотики, пенсионер

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"Сегодня"

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