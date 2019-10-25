В Харькове у супермаркета произошла стрельба: один человек погиб, еще один ранен

В Харькове на парковке у супермаркета по улице Клочковской произошла стрельба, в результате один человек погиб, еще один получил ранения. Инцидент произошел 25 октября, около 12 часов дня, сообщает "Суспільне".

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашты, в ходе стрельбы 30-летний мужчина получил огнестрельные ранения в грудь и скончался в машине скорой помощи. Еще один человек ранен, его состояние не критическое.

Между тем, в полиции заявили о двоих пострадавших и объявили полицейскую операцию "Сирена" в городе и области.

"Информация о том, что по улице Клочковской в Харькове слышны звуки выстрелов, поступила в полицию в 12:05. Двое неизвестных совершили выстрелы из оружия в двух мужчин. Один из них скончался по дороге в больницу, другому медики оказывают необходимую помощь. Личности пострадавших устанавливаются", — заявили копы.

По информации стражей порядка, автомобиль, на котором злоумышленники скрылись, был найден горящим недалеко от места преступления.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В свою очередь, по информации журналистов NewsRoom, неизвестные стреляли в Георгия И., более известного по кличке "Жора", который имеет отношение к криминальным кругам.

На жизнь харьковчанина покушаются не в первый раз — в 2016 году его пытались убить на улице Гаршина. Тогда силовики оперативно задержали подозреваемых — ими оказались двое жителей Донецкой области 26 и 28 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные обстреляли двоих мужчин – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. По данным полиции, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

Также стоит напомнить о том, как в Харькове хулиганы обстреляли трамвай, который двигался по маршруту № 23. Стрельба велась из мелкокалиберной винтовки.

Также мы сообщали о том, что в Днепре пассажир трамвая разбил камнем голову контролеру, который попросил его показать билет. Медики наложили пострадавшему несколько швов. Нападающего помогли задержать коллеги избитого контролера, находившиеся в салоне.

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