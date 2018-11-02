В Харькове у женщины из квартиры украли 400 тысяч грн и драгоценности

В Харькове неизвестные вынесли из квартиры местной жительницы около 400 тысяч гривен, а также золотые украшения. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает Newsroom.

Квартирная кража произошла 1 ноября в доме по улице Гвардейцев-Широнинцев,23. С заявлением об этом в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в период с 08:30 до 15:45 неизвестные проникли в ее квартиру, расположенную на девятом этаже, и вынесли оттуда 12200 евро, а также золотые украшения.

По данным следствия, злоумышленники попали в жилье путем подбора ключа. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Киеве задержали вора, приехавшего из оккупированного Луганска. Мужчина пытался обворовать квартиру на Подоле.

Кроме того, на Троещине в Киеве мужчина украл бытовую технику из 13 детсадов. Двери помещений вор открывал с помощью обыкновенной отвертки.

Также мы писали о том, как в центре Киева ограбили квартиру, которую арендует глава одного из проектов ЕС в Украине Янош Закони. По данным полиции, из квартиры вынесли личные вещи, 6000 евро, а также три компьютерных накопителя.