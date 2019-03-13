Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове у жилого дома сгорела легковушка

Сегодня, 11:57

Причину возникновения пожара устанавливают

Фото: ГСЧС в Харькове
Фото: ГСЧС в Харькове.
В Харькове у жилого дома сгорела легковушка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cf/2f6/5c88cf2f6128d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cf/2f6/5c88cf2f6128d.jpg Харьков Причину возникновения пожара устанавливают

В Московском районе Харькова у жилой многоэтажки вспыхнул легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пожар произошел сегодня в 2:22 у девятиэтажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей. Там вспыхнул автомобиль ВАЗ-2110 2007 года выпуска. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 2:43, а ликвидировали его в 03:00.

Фото: ГСЧС в Харькове
Фото: ГСЧС в Харькове

"Огонь уничтожил моторный отсек и салон авто", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные  пытались поджечь его гаражное помещение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Харьков, пожар, легковушка, автомобиль, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове у жилого дома сгорела легковушка". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Харькова сожгли иномарку

4 марта, 15:39

Полицейские расследуют инцидент по статье "Умышленное уничтожение имущества"

В Тернополе сожгли дорогой джип

23 февраля, 06:30

Неизвестные подожгли автомобиль марки Infiniti FX35

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Опухоли головного мозга: первые симптомы

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине

СМИ: Полмиллиона украинских заробитчан могут покинуть Польшу

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Швеция озвучила свою версию загадочной гибели группы Дятлова

В Украине изменят правила прохождения техосмотра: в чем суть

Что будет с курсом доллара в Украине в ближайшее время
Загрузка...

Цены на автогаз пошли вверх: чего ждать автовладельцам весной

Вчера, 07:38

Всю зиму сжиженный газ дешевел – с октября 2018 года по февраль 2019-го его цена упала на 46%

Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты

Вчера, 07:00

Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы

Получить раскрученный бизнес за пару тысяч долларов: как в Украине развивается франчайзинг

11 марта, 07:34

Если у вас недостаточно опыта организации и денег для открытия и раскрутки бизнеса, вам могут помочь

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

11 марта, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось