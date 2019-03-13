В Харькове у жилого дома сгорела легковушка

Причину возникновения пожара устанавливают

Фото: ГСЧС в Харькове.

В Харькове у жилого дома сгорела легковушка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cf/2f6/5c88cf2f6128d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cf/2f6/5c88cf2f6128d.jpg 2019-03-13T11:57:00+02:00 Харьков Причину возникновения пожара устанавливают

В Московском районе Харькова у жилой многоэтажки вспыхнул легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пожар произошел сегодня в 2:22 у девятиэтажного жилого дома на проспекте Тракторостроителей. Там вспыхнул автомобиль ВАЗ-2110 2007 года выпуска. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 2:43, а ликвидировали его в 03:00.

Фото: ГСЧС в Харькове

"Огонь уничтожил моторный отсек и салон авто", - рассказали в ГСЧС и отметили, что причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

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