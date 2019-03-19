В Харькове у жилого дома вспыхнули две легковушки

Причина пожара на данный момент выясняется

Фото: ГСЧС в Харьковской области.

В Харькове у жилого дома вспыхнули две легковушки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0ab/263/5c90ab263724d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0ab/263/5c90ab263724d.jpg 2019-03-19T10:44:00+02:00 Харьков Причина пожара на данный момент выясняется

В Шевченковском районе Харькова у жилого дома вспыхнули две припаркованные легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 2:50. Как выяснилось, там вспыхнули припаркованные возле дома на проспекте Победы автомобили. Когда на место прибыли спасатели, огонь полностью охватил Skoda Octavia, а в Hyundai i30 сгорел багажник. Пожар удалось локализовать в 3:01, а в 3:18 его ликвидировали.









"Причина возникновения пожара выясняется", – отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно в центре Харькова, на проспекте Науки, около двух часов ночи 3 марта произошло возгорание иномарок.

Ранее мы сообщали о ночном поджоге автомобилей в Ровно. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора"Романа Коваля.

Также сообщалось, что на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

Кроме того, известно, что мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию о том, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове у жилого дома вспыхнули две легковушки". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.