В Харькове ученые рассказали о выращивании брониронестекла и лазерного оружия

Харьковские ученые рассказали, как ими создаются кристаллы сверхпрочного сапфира, который используется в медицине, изготовлении бронестекла и лазерного оружия. Также сотрудники Института монокристаллов сообщили об изобретении уникальной молекулы, которую используют в 20 медицинских формах.

"Мы на сегодня впервые в Украине изобрели новую молекулу – тетриозолин. Из этой субстанции на сегодня производится более 20 лекарственных форм, которые используются в кардиологии, офтальмологии, гинекологии", – объяснил Тарас Винниченко, директор государственного предприятия "Завод химических реактивов".

В частности, в Институте монокристаллов разрабатывают инновации, которые успешно внедряются по всему миру, например, при создании Большого адронного коллайдера. Но одного лишь вдохновения недостаточно – нужна поддержка, которую коллективу Института пообещала харьковский губернатор.

"Никакой враг не нарушит наших планов. Мы продолжаем системно работать, строить и развивать регион и помогать людям. Уверена, что развитие науки и внедрение научного внутреннего сотрудничества – это укрепление страны и залог ее независимости. Развитие и безопасность – два параллельных пути для будущего каждой страны мира", – отметила Юлия Светличная, глава Харьковской ОГА.

Стоит отметить, что Харьков является крупнейшим и ведущим научным центром Украины, а потому всестороннее внимание развитию фундаментальной науки – один из приоритетов областной власти.

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