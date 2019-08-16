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В Харькове "Укроборонпром" и Минобороны "поссорились" из-за конструкторского бюро

Сегодня, 19:47

Таисия Ерохина

Министерство и госкорпорация разошлись во мнениях о работе КБ им. Морозова

В Харькове вспыхнул скандал из-за производства бронетранспортеров

В Харькове вспыхнул скандал из-за производства бронетранспортеров / Фото: Укроборонпром

Работа Харьковского конструкторского бюро машиностроения имени Морозова (ХКБМ) приостановлена из-за решения Министерства обороны Украины. Как заявили в госконцерне "Укроборонпром", коллектив предприятия перешел на двухдневную рабочую неделю.

Отметим, что ранее Минобороны забраковало финскую бронированную сталь, которую заказали для производства БТР-4 и используют в 40 странах. Также в министерстве предъявили КБ претензии на 82,3 млн грн за невыполнение заказа. В "Укроборонпроме" говорят, что средств не дали и на разработки новых видов бронетехники.

"Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и грозит получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия", — говорится в сообщении.

Однако в Министерстве обороны Украины отмечают, что обвинения являются абсолютно безосновательными, а факты не имеют достоверного подтверждения.

"Минобороны ежегодно, начиная с 2014 года планирует средства в государственном оборонном заказе на закупку бронетехники производства ГП "ХКБМ". За эти годы осуществлялась закупка бронетранспортеров БТР-4Е и машин на их базе (командирский БТР-4К, бронированная медицинская машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина)", – говорится в заявлении.

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В то же время "авансирование государственных контрактов составило от 70 до 80 процентов на закупку сырья, материалов и комплектующих изделий, выплату заработной платы работникам".

"Предприятием в большинстве были сорваны сроки поставки продукции, что приводило к уплате штрафных санкций", – сообщили в Минобороны.

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Там заявили, что КБ имени Морозова были согласованы средства, однако за два года выполнения контракта предприятие изготовило лишь семь бронетранспортеров.

"Но главное, чего хочет руководство ГК "Укроборонпром" и ГП "ХКБМ", чтобы Министерство обороны Украины, вопреки условиям контракта и законодательства Украины, отказалось от взыскания с ГП "ХКБМ" штрафных санкций за невыполнение условий контракт и перенесло сроки поставки бронетранспортеров почти на год, что тянет за собой неоправданную уплату процентов за пользование кредитом в размере 11,2 млн грн ежемесячно", – сообщили в Минобороны.

По его заявлению, такое управление руководства "Укроборонпром" и ХКБМ привело к многочисленному увольнению персонала предприятия из-за невыплаты заработной платы.

О сложившейся ситуации представители Минобороны сообщили высшему руководству государства.

Напомним, ранее глава набсовета концерна Айварас Абромавичус рассказал о ситуации, которая сложилась на предприятии и о его месте на мировом рынке.

Как сообщали новости "Сегодня", Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Напомним, до февраля 2016 года Абромавичус был министром экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку. После этого экс-министр нашел новую работу в Украине.

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Харьков скандал Минобороны БТР Укроборонпром

Источник: Сегодня

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