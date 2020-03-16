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В Харькове уличная ссора закончилась стрельбой

16 марта, 05:12

Руслан Ровик

Конфликт закончился несколькими выстрелами из стартового пистолета

В Харькове ссора между двумя мужчинами закончилась стрельбой. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как стало известно, инцидент произошел в Новобаварском районе, на Григоровском шоссе. Копы получили сообщение о том, что неизвестный сделал несколько выстрелов.

Как выяснилось, на улице двое мужчин устроили перепалку, в результате которой один из них применил стартовый пистолет. С места происшествия силовики изъяли само оружие, а также гильзы. В данный момент решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, не так давно стрельба произошла в киевском спортзале на улице Металлистов. Полицейские выяснили, что между двумя мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что один якобы мешал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Также в столице, на Позняках, водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение правил.

А в Днепровском районе Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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Харьков стрельба ссора

Источник: Сегодня

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