Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

В Харькове умер бывший узник фашистских концлагерей Малицкий

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 10:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во время Второй мировой Малицкий прошел страшные концлагеря Аушвиц, Терезин и Маутгаузен
Скончался Игорь Малицкий. Фото: коллаж "Сегодня"
Скончался Игорь Малицкий. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 23 ноября, в Харькове в возрасте 96 лет умер ученый, антифашист, бывший узник фашистских концлагерей Игорь Малицкий.

Об этом сообщил Александр Тодорчук на своей странице в Facebook.

Реклама

Малицкому было 96 лет

Во время Второй мировой Малицкий прошел страшные концлагеря Аушвиц, Терезин и Маутгаузен. Над ним ставил опыты нацистский "ангел смерти" Йозеф Менгеле, но Малицкий выстоял.

"Называл цирки – концлагерем для животных и вспоминал, как в Аушвице надзиратели тоже заставляли выполнять "трюки" ради развлечения. Написал письмо президенту с призывом запретить издевательство на манеже. В каждом его слове чувствовалась сила, в каждой мысли ясность. Теперь я спокоен за небеса, потому что с Малицким им точно не упасть", – написал Тодорчук.

Что известно об Игоре Малицком?

Игорь Малицкий родился 12 февраля 1925 года в Харькове. Ученый в области технологии и сборочных процессов в машиностроении, заведующий кафедрой технологии машиностроения (с 1979 по 1989) Украинской инженерно-педагогической академии.

Реклама

Малицкий известен также как бывший узник фашистских концлагерей, антифашистский деятель, заместитель председателя, председатель Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывших узников фашистских концлагерей. Активно участвовал в воспитании молодежи.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Перспективы карантина
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиумпредложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Дневник независимости 🇺🇦

23 ноября 1991. К действующим денежным нормам расходов на питание чернобыльцев будет прибавляться от 1 рубля 12 копеек до 2 рублей 76 копеек в зависимости от возраста...

Погрузиться в тот день
Опрос "Рейтинг", 11 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Все кандидаты
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов
Комаровский в теме
Можно ли прививаться, если у вас простуда или бронхит?
Спроси у доктора
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Короновирус за неделю

108 387

заболело за неделю в Украине

-21%

Вакцинация
По состоянию на 22 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 025 360
Люди, которые получили минимум одну дозу
12 914 333
Всего введенных доз 22 939 693
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,31
19,30
32,99
32,88
31,38
19,57
34,29
31,78
30,06
18,76
35,99
33,18
31,54
19,68
35,99
33,18
31,54
18,97
35,99
33,18
31,54
19,64
36,09
32,20
29,60
18,88
36,97
33,18
34,97
19,87
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.66

Российский рубль (₽)

0.3564

Евро (€)

30.06

Наибольшие состояния в долларах
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата @zlata.ognevich | 388K
Злата @zlata.ognevich | 388K
1/2
Happy New Year
Встречаем Новый год в Европе
Выбрать направление
Реюнион года
Поттериана возвращается! Ждешь премьеру?
Когда и где смотреть
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Узнать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять