В Харькове умер известный журналист, которого обворовали на улице

Сегодня, 14:49

Полиция открыла уголовное производство по статье об убийстве

Фото: ХГС
Фото: ХГС

В Харькове трагически умер главный редактор газеты "Харьковские Известия", известный журналист Олега Пересада – мужчине стало плохо, однако прохожие, вместо того, чтобы вызвать врачей, попросту обворовали его.

Как сообщили в Facebook-сообществе Kharkov Sos, мужчина потерял сознание прямо на улице в десятиградусный мороз.

"Добрые" люди, вместо того, чтобы вызывать скорую помощь, первым делом дочиста обобрали его (телефон, документы, деньги). Родственникам пропавшего журналиста пришлось искать его как "неизвестного", – говорится в сообщении.

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Ближе к ночи родственники сумели найти Пересаду обнаружили в больнице неотложной помощи, где он, прожив еще около суток, умер 29 ноября.

В областном управлении Нацполиции уже сообщили, что было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" и сейчас стражи порядка ожидают заявления от родных журналиста об ограблении, после чего будет открыто еще одно производство.

Также стало известно, что прощание церемония прощания с Пересадой пройдет в Муниципальном центре культурных инициатив по улице Скрыпника, с 10:00 до 12:00. После этого он будет похоронен на Мерефянском городском кладбище.

Напомним, ранее мы писали о смерти известного украинского певца, народного артиста Украины Романа Майбороды. Он скончался на 76-м году жизни.

Также стоит напомнить, что ушел из жизни знаменитый режиссер и мультипликатор Давид Черкасский. Ему было 87 лет. Ранее мы сделали подборку цитат Давида Яновича. Кроме того, в память о художнике и режиссере мы вспомнили самые яркие его мультипликационные работы. 
Харьков, журналист, умер

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Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

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