В Харькове умер известный журналист, которого обворовали на улице

В Харькове трагически умер главный редактор газеты "Харьковские Известия", известный журналист Олега Пересада – мужчине стало плохо, однако прохожие, вместо того, чтобы вызвать врачей, попросту обворовали его.

Как сообщили в Facebook-сообществе Kharkov Sos, мужчина потерял сознание прямо на улице в десятиградусный мороз.

"Добрые" люди, вместо того, чтобы вызывать скорую помощь, первым делом дочиста обобрали его (телефон, документы, деньги). Родственникам пропавшего журналиста пришлось искать его как "неизвестного", – говорится в сообщении.

Ближе к ночи родственники сумели найти Пересаду обнаружили в больнице неотложной помощи, где он, прожив еще около суток, умер 29 ноября.

В областном управлении Нацполиции уже сообщили, что было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" и сейчас стражи порядка ожидают заявления от родных журналиста об ограблении, после чего будет открыто еще одно производство.

Также стало известно, что прощание церемония прощания с Пересадой пройдет в Муниципальном центре культурных инициатив по улице Скрыпника, с 10:00 до 12:00. После этого он будет похоронен на Мерефянском городском кладбище.

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