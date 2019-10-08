На момент смерти мопсу исполнилось 19 лет и шесть месяцев

В Харькове умерла самая старая собака Украины / Фото: Facebook

В Харькове умерла самая старая собака в Украине – мопс по кличке Луша. Об этом сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

"Нам несказанно грустно сообщать, что в Харькове в возрасте 19 лет и 6 месяцев умерла наша рекордсменка, которая официально признана самой старой собакой в Украине. Я считаю, что такая долгая жизнь – это достойный пример любви и заботы человека", – написала она.

Реклама

Свое звание Луша получила в мае 2018 года, когда ей исполнилось 18 лет. На тот момент собака уже ничего не видели и не слышала, а потому большую часть времени спала. По словам хозяев, у мопса была очень насыщенная жизнь – рекордсменка дважды была беременна, а однажды побывала в зубах у овчарки, после чего ее пришлось долго выхаживать.

Напомним, ранее был найден необычный пес с мордой убийцы и опубликовано забавное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера – овчарка приняла собрата за овцу и принялась пасти его.

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама