В Харькове ураганным ветром сносило торговые палатки: появилось впечатляющее видео
В Харькове сильным ветром снесло торговую палатку, а в одном из районов свалило дерево
В сети появилось видео последствий ураганного ветра, который бушевал в Харькове 22 марта. Так, на Салтовке торговый павильон ветром буквально вырвало с земли, подняло на несколько метров вверх и унесло. Также сообщается, что в поселке Жуковского было повалено дерево.
Между тем, спасатели и полиция пока не сообщали о жертвах или пострадавших от непогоды.
Напомним, в Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, среди которых двое детей.
Также стихия привела к разрушениям и пострадавшим почти по всей стране.
Также мы писали о том, как в Донецкой области ураганным ветром сорвало крышу школы в городе Мирноград. На тот момент детей в здании еще не было. После происшествия коммунальщики собирают остатки кровли, а бригадир показал обломки профнастила и досок.
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