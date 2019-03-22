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В Харькове ураганным ветром сносило торговые палатки: появилось впечатляющее видео

Сегодня, 19:09

В Харькове сильным ветром снесло торговую палатку, а в одном из районов свалило дерево

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Flickr
В Харькове ураганным ветром сносило торговые палатки: появилось впечатляющее видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Харьков В Харькове сильным ветром снесло торговую палатку, а в одном из районов свалило дерево

В сети появилось видео последствий ураганного ветра, который бушевал в Харькове 22 марта. Так, на Салтовке торговый павильон ветром буквально вырвало с земли, подняло на несколько метров вверх и унесло. Также сообщается, что в поселке Жуковского было повалено дерево. 

Между тем, спасатели и полиция пока не сообщали о жертвах или пострадавших от непогоды. 

Напомним, в Киеве в результате непогоды пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

Также стихия привела к разрушениям и пострадавшим почти по всей стране.

Также мы писали о том, как в Донецкой области ураганным ветром сорвало крышу школы в городе Мирноград. На тот момент детей в здании еще не было. После происшествия коммунальщики собирают остатки кровли, а бригадир показал обломки профнастила и досок.

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Тег Харьков, ветер, ураган, харьковская область

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