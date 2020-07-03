В Харькове усилили карантин: какие ограничения ввели

В Харькове из-за быстрого распространения коронавируса вводят дополнительные карантинные ограничения. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 3 июля, сообщает Суспильне.

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Заместитель мэра города Игорь Терехов рассказал, какие ограничения вступят в силу.

"Ограничение работы кинотеатров, проведение массовых мероприятий более чем 10 человек (...) Кроме того, запретить работу предприятий общественного питания, где отсутствуют летние площадки, или площадь зала составляет менее 50 кв. м, кроме предоставления услуг по осуществлению адресной доставки заказов и заказов на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить работу кафе, ресторанов до 22:00", - зачитал Терехов.

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Напомним, недавно в Харькове полиция заявила об усилении контроля за соблюдением масочного режима на территории метрополитена. Ужесточение контроля за выполнением масочного режима прописано в постановлении областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Также мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Видео: Нацполиция

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