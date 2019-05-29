В Харькове установят рекорд в "детских" шахматах

В парке Горького пройдет сеанс одновременной игры для 600 детей

Фото: AFP

В Харькове планируют установить новый рекорд, приуроченный ко Дню защиты детей – 1 июня возле парка Горького, возле центральной сцены состоится масштабный сеанс одновременной игры для 600 детей.

Как рассказали в Харьковской областной федерации шахмат, подобное мероприятие состоится впервые.

"Событие посвящено празднованию Дня защиты детей, поэтому участники смогут не только посоревноваться в шахматах, но и получить подарки", — пообещали организаторы.

Желающим присоединиться к рекордному сеансу нужно зарегистрироваться по ссылке на странице федерации в Facebook.

Ранее в Харькове был установлен необычный рекорд – 432 студента педагогического университета одновременно танцевали гопак: молодые люди вышли на площадь в парке Горького, а потом начали еще и обучать зрителей "выкрутасам".

Ранее мы писали о том, что третий президент современной Украины Виктор Ющенко поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.

Стоит также напомнить, как тысячи одесситов накануне вышли убирать свой город и установили своеобразный рекорд. Вооружившись перчатками и пакетами для мусора, люди вывезли несколько машин хлама и подготовили зеленые зоны для пикников.

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