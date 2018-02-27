В Харькове устранили последствия коммунальной катастрофы

Сегодня, 09:38

Теплоснабжение восстановлено в полном объеме

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Теплоснабжение в Немышлянском районе. Харькова восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает ГСЧС.

Как известно, в Харькове из-за долгой эксплуатации прорвало трубу магистральной теплосети диаметром 700 мм

"В результате без теплоснабжения остались 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары). Из-за повторных порывов на 7 утра 25 февраля остается без теплоснабжения 144 объекта жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города, а именно: 129 домов (восстановлено 476), 7 детских садов (восстановлено 14), 5 лечебных учреждений (восстановлено 9) и 3 школы (восстановлено 23)", – рассказали спасатели.

Напомним, 22 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что дискуссия с МВФ о повышении тарифов на газ в Украине находится в "горячей" стадииПо словам главы парламента, во время встречи с представителями МВФ говорилось о том, чтобы увеличение тарифов проходило поэтапно. При этом Парубий прогнозирует, что окончательные договоренности будут достигнуты к маю.
Харьков, теплоснабжение, теплосети

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"Сегодня"

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