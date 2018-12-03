В Харькове в исправительной колонии осужденные создали копию Эйфелевой башни

Сегодня, 13:23

 Для изготовления башни ушло больше тонны металла


Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

В Алексеевской исправительной колонии Харькова осужденные изготовили Эйфелеву башню. Точную копию известной достопримечательности за решеткой сделали на заказ одного из санаториев Харьковской области.

Как рассказали в Северо-Восточном Межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний, высота башни составляет 7 метров, тогда как оригинал возвышается на 324 метра. Для изготовления башни ушло больше тонны металла. 

Напомним, недавно в Днепре в рамках Фестиваля муралов появилась Эйфелева башня. Молодая художница вместе с командой разрисовала высотку на улице Набережной Победы. На работу у художников ушла неделя.

Кроме того, пять Эйфелевых башен можно найти на улицах Одессы: четыре из них являются мини-копиями оригинала, а одна – нарисованная.

Также мы сообщали, что на "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.
Харьков, колония, эйфелева башня

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове в исправительной колонии осужденные создали копию Эйфелевой башни". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Таисия Ерохина

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: AFP

Во Франции продали часть Эйфелевой башни

29 Ноября, 02:58

Пятиметровый сегмент винтовой лестницы символа Франции купили за сумму втрое больше изначальной стоимости

Днепр

На высотке в Днепре появился уголок Франции

8 Ноября, 23:41

На работу у художников ушла неделя
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Редкое явление: Эйфелева башня погасла (видео)

2 Ноября, 15:20

В память об убитых журналистах символ Франции погасил свои огни

Евросоюз

Фото: pixabay.com

В Париже закрыли для посещений Эйфелеву башню

2 Августа, 10:29

Причиной тому поступили забастовки сотрудников
Загрузка...