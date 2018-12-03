В Харькове в исправительной колонии осужденные создали копию Эйфелевой башни

В Алексеевской исправительной колонии Харькова осужденные изготовили Эйфелеву башню. Точную копию известной достопримечательности за решеткой сделали на заказ одного из санаториев Харьковской области.

Как рассказали в Северо-Восточном Межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний, высота башни составляет 7 метров, тогда как оригинал возвышается на 324 метра. Для изготовления башни ушло больше тонны металла.

Напомним, недавно в Днепре в рамках Фестиваля муралов появилась Эйфелева башня. Молодая художница вместе с командой разрисовала высотку на улице Набережной Победы. На работу у художников ушла неделя.

Кроме того, пять Эйфелевых башен можно найти на улицах Одессы: четыре из них являются мини-копиями оригинала, а одна – нарисованная.

Также мы сообщали, что на "Скандинавской гимназии" в Киеве появился мурал от исландских художников "KROT and KRASS" из Исландии. На стенах гимназии авторы изобразили горы скандинавских стран, а также зашифрованные заглавные буквы исландского алфавита.