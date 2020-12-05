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В Харькове в лифте дома заживо сгорела женщина

5 декабря, 14:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Квартира, в котором произошло возгорание, принадлежала 63-летнему мужчине

В Харькове в девятиэтажном жилом доме по улице Академика Богомольца произошел пожар в одной из квартир, погибла женщина.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Квартира, в которой произошло возгорание, принадлежала 63-летнему харьковчанину. Во время локализации пожара правоохранители нашли в лифте тело сожительницы владельца.

По факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Сейчас выясняются все детали происшествия.

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Ранее мы также писали о том, что на Днепропетровщине в пожаре погибли мать с дочерью – возгорание произошло в одном из помещений одноэтажного жилого дома, принадлежащего двум хозяевам.

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Также сообщалось, что в Киеве 3 декабря очевидец снял издалека пожар в Святошинском районе. Пожар произошел в квартире в Новобеличах.

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Харьков возгорание правоохранители
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