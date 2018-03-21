В Харькове в метро и на вокзале на пианино играли Баха: видео

Радовали харьковчан музыканты даже в ресторане

Харьков присоединился к празднованию 333-й годовщины со дня рождения гениального композитора Йоганна Себастьяна Баха. Сегодня его композиции зазвучали в разных уголках города, и часто это были не концертные залы, а станции метро, вокзал и кафе.

В рамках фестиваля KharkovMusicFest-2018 произведения Баха звучали на станции метро "Госпром". А "Кофейную кантану" исполнили в ресторане "Цукат".

Кстати, это произведение Бах написал на заказ кофейного дома в Лейпциге, а одной из главных причин появления произведения было движение за запрет кофе для женщин.

Днем ранее произведениями на музыку Баха радовал пассажиров Южного вокзала хор мальчиков из детской музыкальной школы №15. Пели дети в сопровождении фортепиано и виолончели.













Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest

Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest

Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest

Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest

Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest

Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest

Напомним, музыкант превратил пианино в гитару и сыграл Hotel California.

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Видео: Вячеслав Хитрин