В Харькове в метро и на вокзале на пианино играли Баха: видео
Радовали харьковчан музыканты даже в ресторане
Харьков присоединился к празднованию 333-й годовщины со дня рождения гениального композитора Йоганна Себастьяна Баха. Сегодня его композиции зазвучали в разных уголках города, и часто это были не концертные залы, а станции метро, вокзал и кафе.
В рамках фестиваля KharkovMusicFest-2018 произведения Баха звучали на станции метро "Госпром". А "Кофейную кантану" исполнили в ресторане "Цукат".
Кстати, это произведение Бах написал на заказ кофейного дома в Лейпциге, а одной из главных причин появления произведения было движение за запрет кофе для женщин.
Днем ранее произведениями на музыку Баха радовал пассажиров Южного вокзала хор мальчиков из детской музыкальной школы №15. Пели дети в сопровождении фортепиано и виолончели.
Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest
Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest
Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest
Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest
Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest
Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest
Напомним, музыкант превратил пианино в гитару и сыграл Hotel California.
Также смотрите трогательное видео, как пастор из Хьюстона сыграл на пианино в затопленном доме.
Кроме того, мы писали, что 5-летний пианист восхитил интернет виртуозной игрой.
Видео: Вячеслав Хитрин
Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове в метро и на вокзале на пианино играли Баха: видео". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"