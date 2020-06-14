Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове в многоэтажке произошел взрыв газа

14 июня, 00:38

Елена Вус Елена Вус

В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама

В Харькове, где ранее неизвестные сбросили с крыши предмет, похожий на гранату, в квартире жилого 6-ти этажного дома по улице Киргизская 19в, Слободского района произошел взрыв газового баллона. Во время взрыва из людей никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Реклама

Сообщение о происшествии поступило на номер 101 в 16:56 субботы, 13 июня.

"К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения на автоцистернах и 1 автолестница. Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров... Во время взрыва из людей никто не пострадал. В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации чрезвычайников, вследствие взрыва загорелись домашние вещи, площадь пожара составила 5 кв.м. В 17:10 пожар был локализован.

На месте происшествия работали оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, полиция и прокуратура района.

В тренде
В Сумской области погибли два брата-подростка: что произошло

Реклама

При обходе смежных квартир и визуальном осмотре дома было установлено, что несущие конструкции не повреждены. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

Также сообщалось, что в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков взрыв многоэтажка взрыв газа ГСЧС газовый баллон

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 июняУкраина
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализацией
Зеленский о протесте мэров: Это чистый сепаратизм, который прикрывают децентрализациейПолитика
В Харькове из-за коронавируса закрыли детский сад: что известно
В Харькове из-за коронавируса закрыли детский сад: что известноХарьков
В Харькове от COVID-19 умерла медик областной клинической больницы
В Харькове от COVID-19 умерла медик областной клинической больницыХарьков
Неудачный тест-драйв в Харькова привел к серьезному ДТП: фото с места аварии
Неудачный тест-драйв в Харькова привел к серьезному ДТП: фото с места аварииХарьков
Собирал секретные данные: в Харькове поймали агента российской военной разведки (фото, видео)
Собирал секретные данные: в Харькове поймали агента российской военной разведки (фото, видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять