В Харькове в многоэтажке произошел взрыв газа

В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама

В Харькове, где ранее неизвестные сбросили с крыши предмет, похожий на гранату, в квартире жилого 6-ти этажного дома по улице Киргизская 19в, Слободского района произошел взрыв газового баллона. Во время взрыва из людей никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Сообщение о происшествии поступило на номер 101 в 16:56 субботы, 13 июня.

"К месту происшествия немедленно были направлены 4 отделения на автоцистернах и 1 автолестница. Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что в квартире на 4-м этаже произошел взрыв газового баллона объемом 25 литров... Во время взрыва из людей никто не пострадал. В результате взрыва в доме выбиты окна, межкомнатные двери и балконная рама", – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации чрезвычайников, вследствие взрыва загорелись домашние вещи, площадь пожара составила 5 кв.м. В 17:10 пожар был локализован.

На месте происшествия работали оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, полиция и прокуратура района.

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При обходе смежных квартир и визуальном осмотре дома было установлено, что несущие конструкции не повреждены. Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

Также сообщалось, что в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

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