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В Харькове в такси "работает" кот

Сегодня, 16:57

Пассажиры специально вызывают кошачье такси, чтобы Чай помурчал на коленях

В Харькове в такси "работает" кот Харьков Пассажиры специально вызывают кошачье такси, чтобы Чай помурчал на коленях

Рыжий кот Чай вместе с хозяином Александром уже два года работают в такси Харькова. За это время кот-таксист в городе стал настоящей звездой.

Пассажиры специально вызывают кошачье такси, чтобы Чай помурчал на коленях. А еще пушистик свободно гуляет на капоте прямо во время движения.

Кот – полноценный напарник, который зарабатывает самостоятельно. Отсюда и прозвище Чай – от чаевых.

Уникального кота пассажиры обожают. Ждут именно это такси с сюрпризом. Но кое-кому все же не нравится животное в авто.

"По-разному реагируют: 80% пассажиров – довольны, но остальные выступают против", – говорит таксист Александр Зигуля.

Кот спокойно отрабатывает рабочую смену с 9 до 13 часов. Недавно побил рекорд: в пути были 28 часов. И единственное, что может напугать рыжего – это шумный трамвай.

Недавно кот даже взялся покорять сеть и вышел в Инстаграм.

Александр хочет сделать Чая самым популярным котом в Украине, и когда-нибудь даже купить новенькое авто и раскрасить его в тигровый принт, чтобы пассажиры точно знали – к ним едет кошачье такси.

Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.

Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть.

Смотрите видео: самый "культурный" кот Украины обнаружился в Виннице

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Тег такси, таксист, кот

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Источник:

24tv.ua

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