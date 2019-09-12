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В Харькове в тройном ДТП пострадали дети

12 сентября, 09:27

Микроавтобус и легковушки столкнулись в Индустриальном районе города

В Харькове произошло тройное ДТП – столкнулись автомобили ВАЗ, Renault и Mercedes. Среди пострадавших есть дети, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария случилась 11 сентября в Индустриальном районе Харькова. Микроавтобус и две легковушки столкнулись на нерегулируемом перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого. В результате ДТП пострадали водитель ВАЗ и трое пассажиров Renault: женщина и дети в возрасте 1 год 3 месяца и 6 лет. Их госпитализировали в больницу.

"Информация зарегистрирована в Индустриальном отделе полиции. Проводится проверка", - рассказали в полиции.

Также мы писали о том, как в Харькове ребенок, который перебегал дорогу в неположенном месте, попал под автомобиль и чудом остался невредимым.

Напомним, за семь месяцев 2019 года в Украине случились 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек. 

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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