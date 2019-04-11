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В Харькове в волонтерской палатке произошел взрыв: есть пострадавший

Сегодня, 13:31

39-летнего харьковчанина с многочисленными ожогами госпитализировали

Фото: www.057.ua
Фото: www.057.ua.

В центре Харькова в волонтерской палатке взорвался газ. В результате инцидента мужчина получил многочисленные ожоги, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Взрыв произошел сегодня утром на площади Свободы. Его причиной стала неправильная эксплуатация плиты. По словам потерпевшего, он включил газ, но несвоевременно его поджег, в результате чего и произошел взрыв. 39-летнего харьковчанина доставили в больницу с многочисленными ожогами.

"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", – рассказали в полиции.

Напомним, 1 апреля произошел взрыв газа в жилом доме в селе Максимовка Харьковской области. Из-за взрыва пострадали два человека, их госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу. 

Кроме того, ранее в в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.


Позже в прокуратуре заявили, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Было объявлено подозрение руководителю и главному инженеру компании, арендовавшей участок, где произошел взрыв.

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Тег Харьков, взрыв, волонтеры, палатка, пострадавший

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