В Харькове в волонтерской палатке произошел взрыв: есть пострадавший
39-летнего харьковчанина с многочисленными ожогами госпитализировали
В центре Харькова в волонтерской палатке взорвался газ. В результате инцидента мужчина получил многочисленные ожоги, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Взрыв произошел сегодня утром на площади Свободы. Его причиной стала неправильная эксплуатация плиты. По словам потерпевшего, он включил газ, но несвоевременно его поджег, в результате чего и произошел взрыв. 39-летнего харьковчанина доставили в больницу с многочисленными ожогами.
"Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", – рассказали в полиции.
Напомним, 1 апреля произошел взрыв газа в жилом доме в селе Максимовка Харьковской области. Из-за взрыва пострадали два человека, их госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу.
Кроме того, ранее в в Кропивницком на автостоянке взорвалась цистерна с газом, произошла серия мощных взрывов.
Позже в прокуратуре заявили, что взрывы стали следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа. Было объявлено подозрение руководителю и главному инженеру компании, арендовавшей участок, где произошел взрыв.
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