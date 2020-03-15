В Харькове в жилой многоэтажке случился взрыв: что произошло, фото

В Харькове неизвестные взорвали банкомат и забрали деньги. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Харьковской области.
Как написала пресс-служба, банкомата взорвался на первом этаже жилой многоэтажки на Салтовском шоссе. Об этом сообщили в полицию 15 марта около 3:00.
На место выехали полицейские и взрывотехники. Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается. Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства", – написали в сообщении.
Уже открыто уголовное производство. Полиция ищет причастных к происшествию лиц. Виновнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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