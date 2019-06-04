В Харькове в жутком ДТП пострадали 15 человек

Маршрутка и микроавтобус столкнулись на проспекте Тракторостроителей







В Харькове в результате столкновения маршрутки и микроавтобуса пострадали 15 людей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло сегодня около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись Renault Master и маршрутный микроавтобус "Рута". В результате аварии пострадали два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших, с травмами различной степени тяжести, доставили в городскую больницу.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области", – рассказали в полиции и отметили, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП

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