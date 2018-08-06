В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА
Полицейские устанавливают личности вандалов
В Харькове вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам УПА, установленный в Молодежном парке.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, 6 августа.
"Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17.30", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности вандалов.
Отметим, что вандалы не впервые обрисовывают этот памятный знак. Как сообщалось, в марте в Харькове неизвестные в очередной раз осквернили памятный знак воинам УПА. Злоумышленники нарисовали на памятном камне свастику красной краской.
Как сообщалось, в Черкасской области вандалы разрушили памятник Вячеславу Чорновилу и похитили бронзовый бюст.
А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс жертвам Голодомора 1932-33 годов: фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.
Тем временем в Киеве вандалы повредили памятник, посвященный расстрелянным ромам. Неизвестные отогнули заднюю стенку кибитки, видимо, чтобы пробраться внутрь. Теперь на конструкции зияет дырка в человеческий рост.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"