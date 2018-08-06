В Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА

Сегодня, 23:44

Полицейские устанавливают личности вандалов

 

фото hk.npu.gov.ua
фото hk.npu.gov.ua

В Харькове вандалы облили красной краской памятник погибшим воинам УПА, установленный в Молодежном парке.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, 6 августа.

"Сообщение о происшествии в Молодежном парке города поступило в Киевский отдел полиции 6 августа в 17.30", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личности вандалов.

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Отметим, что вандалы не впервые обрисовывают этот памятный знак. Как сообщалось, в марте в Харькове неизвестные в очередной раз осквернили памятный знак воинам УПА. Злоумышленники нарисовали на памятном камне свастику красной краской.

Как сообщалось, в Черкасской области вандалы разрушили памятник Вячеславу Чорновилу и похитили бронзовый бюст. 

А в центре Запорожья неизвестные вандалы осквернили мемориальный комплекс  жертвам Голодомора 1932-33 годов: фигуре женщины, которая символизирует мать-Украину, скорбящую о своих детях, отбили нос.

Тем временем в Киеве вандалы повредили памятник, посвященный расстрелянным ромам. Неизвестные отогнули заднюю стенку кибитки, видимо, чтобы пробраться внутрь. Теперь на конструкции зияет дырка в человеческий рост.
Харьков, памятник, вандалы, УПА, памятный знак

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Источник:

"Сегодня"

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