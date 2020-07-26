Українська
$ 27,88
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове вблизи автомойки прогремел взрыв: фото

26 июля, 15:54

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В результате инцидента поврежден фасад здания и разбиты окна

В Харькове полиция выясняет обстоятельства взрыва, который произошел вблизи автомойки.

Реклама

Как сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел на улице Глебовской. Владелец заведения обнаружил, что в здании разбиты окна, а также поврежден фасад, и сообщил об этом правоохранителям.

Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5. К счастью, никто не пострадал.

В тренде
Подъем танкера "Delfi" в Одессе: почему операция провалилась и когда продолжат работу

Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

Реклама

Напомним, новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

Кроме того, ранее в Полтавской области произошло разбойное нападение на автомобиль "Укрпочты". Злоумышленники бросили взрывчатку на крышу машины, ранив двух сотрудников, а потом забрали сумку с 2,5 млн грн и скрылись.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков взрыв граната автомойка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружиемЗапад
Подельник
Подельник "луцкого террориста" пошел на сделку со следствием: что известноХарьков
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под Харьковом
Оставила дома пятимесячного ребенка: всплыли подробности исчезновения девочки-подростка под ХарьковомХарьков
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)
Угрожал задушить ребенка: на базе отдыха под Харьковом пьяный мужчина избил женщин (видео)Харьков
Предположительному сообщнику
Предположительному сообщнику "луцкого террориста" изберут меру пресеченияХарьков
Убийство ребенка и самоубийство матери в Харькове: копы сообщили подробности
Убийство ребенка и самоубийство матери в Харькове: копы сообщили подробностиХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять