В Харькове вблизи автомойки прогремел взрыв: фото

В Харькове полиция выясняет обстоятельства взрыва, который произошел вблизи автомойки.

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Как сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел на улице Глебовской. Владелец заведения обнаружил, что в здании разбиты окна, а также поврежден фасад, и сообщил об этом правоохранителям.

Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что взорвалась ручная граната РГД-5. К счастью, никто не пострадал.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Киевского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований.

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Напомним, новости "Сегодня" писали о взрыве в жилом доме на улице Гончара в столице. Детонация произошла в шахте лифта около 23:00. Взрыв был настолько мощный, что в доме вынесло окна, а сам грохот слышали жители еще нескольких улиц.

Кроме того, ранее в Полтавской области произошло разбойное нападение на автомобиль "Укрпочты". Злоумышленники бросили взрывчатку на крышу машины, ранив двух сотрудников, а потом забрали сумку с 2,5 млн грн и скрылись.

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