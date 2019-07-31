Полицейский с зарплатой в 13 тысяч гривен будет жить на вверенном ему участке

В Харькове вводят институт полицейского "офицера-соседа" / Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В Харькове вместо участковых появятся шерифы-"соседи" Таисия Ерохина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-07-31T18:12:09+03:00 Харьков Полицейский с зарплатой в 13 тысяч гривен будет жить на вверенном ему участке

Вскоре Харьковская область присоединится к тем регионам Украины, где появятся полицейские офицеры общины – корреспонденты "Сегодня" выяснили, чем 37 новых шерифов будут отличаться от прежних участковых и когда заработают в объединенных территориальных общинах области.

На днях руководители 14 объединенных территориальных общин и Главное управление Нацполиции в области подписали Меморандум о взаимодействии. Несмотря на то, что к работе шерифы приступят только осенью, на местах уже подготовили полицейские пункты для новых участковых, а в десяти громадах даже готовы предоставить жилье.

Собственно, проживание на территории вверенного участка и есть одним из главных отличий нового офицера. Ранее участковый отвечал за несколько участков или даже населенных пунктов, каждое утро он ехал в отделение полиции, чтобы получить план на день и экипировку, уже потом — на места, а в конце рабочего дня возвращался в подразделение.

При этом все поездки чаще всего приходилось осуществлять на общественном транспорте. А вот полицейских общины снабдят служебным авто, рабочим местом на территории объединенной общины и планом работы на две недели вперед.

Так, ему не придется тратить много времени на поездки полицейский отдел, а документацию можно будет вести в электронном виде на выданном планшете. Проживающий в районе офицер станет частью общины и отчитываться о работе ему придется не только перед органами полиции, но и на собраниях населения.

"Полицейский офицер громады ориентирован на оперативное решение проблем по обеспечению надлежащей безопасности именно своей территориальной громады. Он доступен населению семь дней в неделю и 24 часа в сутки, потому что постоянно находится рядом с людьми и работает для них, так как делегирован непосредственно самой громадой на эту должность", — объяснил замглавы Нацполиции Игорь Клименко.

В штат Главного управления Нацполиции в Харьковской области планируют ввести 37 полицейских офицеров общины с минимальным окладом в 13 000 грн. В каждой общине будет работать один или несколько шерифов, в зависимости от количества населения.

По словам начальника областного управления Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко, около 300 патрульных и участковых уже изъявили желание пройти конкурс на должности шерифов. Отбор проведут среди полицейских и обычных граждан. Первых будут обучать 2,5 месяца, а "гражданских" — полгода.

А поможет в подготовке украинских шерифов Международная программа повышения квалификации для органов криминального расследования Департамента юстиции США в Украине ICITAP. Также кандидатов ждут проверка на детекторе лжи и собеседование при участии представителей громады.

Положительно оценивают "перезагрузку" участковых в Днепропетровской области, которая стала пилотной площадкой для реализации инициативы в ноябре прошлого года.

"У меня есть служебное авто со всем необходимым. Громада выделила оргтехнику, офисное помещение и жилье. Я как на слогане — тут живу и работаю. На месте я не для того, чтобы раскрывать случаи воровства или убийства, а чтобы их предупреждать. Все население меня знает, звонит и обращается с проблемами, дети здороваются со мной как с "дядей", — рассказал полицейский офицер Богдановской объединенной территориальной общины в Днепропетровской области Иван Костишин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" опросил экспертов, которые выразили свои мнения об успешности реформы полиции.

Также мы писали о мнении экспертов относительно наибольшего успеха, которого добились в результате реформирования полиции.

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