В Харькове во время конфликта в больнице пострадали двое мужчин

Во время ссоры один из мужчин использовал газовый баллончик

В одной из больниц Харькова 14 августа произошел конфликт, в результате которого госпитализировали двух мужчин. Об этом сообщили в патрульной полиции области.

"Около 12:00 патрульные получили вызов в медицинское учреждение на ул. Гуданова. По предварительной информации, там возник конфликт между гражданами, в результате которого один из мужчин использовал, вероятно, газовый баллончик", – говорится в сообщении.

Копы, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что там уже работают медики, которые госпитализировали участников конфликта.

"Один из участников происшествия обратился с заявлением в полицию. Также были отобраны объяснения у очевидцев", – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Харькове 11-классник распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, парень брызнул струей газа в лицо ученику 8 класса, который заступился за девочку 2-го класса. После конфликта старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по всему первому этажу.

Перед этим на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ тогда были эвакуированы 500 учеников эвакуировали. Также мы писали о том, как в школе города Надворная Ивано-Франковской области один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. После этого в больнице оказалась девочка.