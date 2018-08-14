В Харькове во время конфликта в больнице пострадали двое мужчин
Во время ссоры один из мужчин использовал газовый баллончик
В одной из больниц Харькова 14 августа произошел конфликт, в результате которого госпитализировали двух мужчин. Об этом сообщили в патрульной полиции области.
"Около 12:00 патрульные получили вызов в медицинское учреждение на ул. Гуданова. По предварительной информации, там возник конфликт между гражданами, в результате которого один из мужчин использовал, вероятно, газовый баллончик", – говорится в сообщении.
Копы, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что там уже работают медики, которые госпитализировали участников конфликта.
"Один из участников происшествия обратился с заявлением в полицию. Также были отобраны объяснения у очевидцев", – отметили в ведомстве.
Напомним, ранее в Харькове 11-классник распылил в школе слезоточивый газ из баллончика. По словам очевидцев, парень брызнул струей газа в лицо ученику 8 класса, который заступился за девочку 2-го класса. После конфликта старшеклассник начал распылять слезоточивый газ по всему первому этажу.
Перед этим на Волыни 11-классник распылил в школе слезоточивый газ тогда были эвакуированы 500 учеников эвакуировали. Также мы писали о том, как в школе города Надворная Ивано-Франковской области один из учеников принес в школу баллончик с перцовым газом и распылил его в помещении. После этого в больнице оказалась девочка.
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