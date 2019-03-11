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В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети погиб коммунальщик

Сегодня, 02:25

57-летний слесарь получил термические ожоги третьей степени и травму живота

Иллюстрация. Фото: Вместе
Иллюстрация. Фото: Вместе.
В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети погиб коммунальщик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aca/37e/5c5aca37edb20.jpg Харьков 57-летний слесарь получил термические ожоги третьей степени и травму живота

В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети прорвало трубу, и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина скончался в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба полиции области. 

Инцидент произошел вчера, 9 марта, на улице Садовой, где проводились ремонтные работы по ликвидации прорыва трубы.

"57-летний мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником. Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал проводить мероприятия по ее ремонту. Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало, и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения", – рассказали правоохранители.

На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи, однако спасти мужчину не удалось – от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следствие продолжается.

Ранее в Харькове во время ремонта водопровода взорвался автомобиль коммунальщиков. В результате взрыва погиб 54-летний работник коммунального хозяйства.

Также в Харькове автомобиль насмерть сбил слесаря городского водоканала, который устранял аварию на магистральном трубопроводе.

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Тег авария, Харьков, гибель, коммунальщики

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