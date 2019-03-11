В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети погиб коммунальщик
57-летний слесарь получил термические ожоги третьей степени и травму живота
В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети прорвало трубу, и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина скончался в карете скорой помощи, сообщает пресс-служба полиции области.
Инцидент произошел вчера, 9 марта, на улице Садовой, где проводились ремонтные работы по ликвидации прорыва трубы.
"57-летний мужчина находился в тепловой камере вместе со своим напарником. Рассчитывая на то, что горячая вода в трубе была перекрыта, он начал проводить мероприятия по ее ремонту. Однако вода не была перекрыта и находилась под давлением. Трубу прорвало, и напор горячей воды пришелся на 57-летнего рабочего. Мужчина получил телесные повреждения", – рассказали правоохранители.
На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи, однако спасти мужчину не удалось – от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следствие продолжается.
Ранее в Харькове во время ремонта водопровода взорвался автомобиль коммунальщиков. В результате взрыва погиб 54-летний работник коммунального хозяйства.
Также в Харькове автомобиль насмерть сбил слесаря городского водоканала, который устранял аварию на магистральном трубопроводе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове во время ликвидации аварии на теплосети погиб коммунальщик". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье коммунальщики начали весеннюю уборку города
Из запорожских дворов мусор и сухие ветки вывозят грузовиками
В Черкассах из-за халатности коммунальщиков во время уборки кладбища разгорелся скандал
Деревья, которые спиливали коммунальщики на кладбище, разбили несколько старинных надгробий
ФОТОФАКТ. В Киеве у дорожников появилось новое оборудование для безопасного ремонта
Ограждение будет заметно даже в темноте и поможет избежать аварий
Запорожские коммунальщики круглосуточно расчищают дороги от гололеда и снега
Рабочие посыпают дороги и тротуары антигололедными смесями