В Харькове во время массовой драки в кафе до смерти забили мужчину

Сегодня, 20:02

По подозрению в совершении преступления задержаны двое мужчин

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В одном из кафе Харькова произошла массовая драка, в результате которой от полученных телесных повреждений умер человек.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла после ссоры, которую ее участники решили "разрешить" с помощью силы. В ходе стычки двое подозреваемых 30 и 39 лет вдвоем избили пострадавшего, который позже умер в больнице от полученных травм головы.

По факту смерти человека было открыто уголовное производство по статье "нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего", подозреваемым грозит до 10 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Одессе были задержаны трое мужчин, которых подозревают в избиении прохожего на остановке общественного транспорта. Как выяснилось, сначала между одесситом и компанией произошла словесная перепалка, которая переросла в драку, во время которой потерпевший получил удар бутылкой по голове. 

Также мы писали о том, как в Одессе за совершение разбойного нападения на 19-летнего юношу в центре города задержали иностранца.
Харьков, убийство, массовая драка

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"Сегодня"

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