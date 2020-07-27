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В Харькове во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков: что произошло

27 июля, 15:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Трагедия случилась на проспекте Гагарина

В Харькове во время проведения ремонтных работ погибли четверо работников коммунального предприятия.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, трагедия произошла сегодня, 27 июля, около 14:15 на проспекте Гагарина.

"Предварительно, три мужчины и одна женщина задохнулись газами во время проведения ремонтных работ в колодце", – рассказали в полиции.

Полицейские отметили, что уже начали расследование инцидента. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, не так давно в Харькове во время ликвидации прорыва горячей воды на насосной станции погиб сотрудник коммунального предприятия. Мужчину смыло кипятком и он не сумел выбраться. Погибший сотрудник в тот день дежурил на станции и самостоятельно сообщил об аварии руководству. После этого мужчина на связь не выходил.

Видео: ХС Харьков, Telegram

А в Киеве весной прорвало трубу возле торгового центра Ocean Plaza. Как это было – смотрите видео:

Видео: Евгений Опанасенко

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Харьков смерть женщина мужчины гибель коммунальщики

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