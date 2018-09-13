В Харькове во время спецоперации СБУ застрелили человека: видео

Спланированный сценарий операции сорвался, когда один из предполагаемых нарушителей попытался достать гранату

В Харькове возле супермаркета "Рост" (ул. Плехановская, район станции метро "Завод имени Малышева") случилась перестрелка. Один из участников инцидента получил ранения, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, группа злоумышленников терроризировала строительные площадки, где возводились объекты коммерческой недвижимости. Они применяли физическое насилие, уничтожали имущество и блокировали монтажные работы предпринимателей.

За прекращение давления на бизнес, разбойники от имени общественной ветеранской организации требовали деньги, якобы на благотворительность.

Так, по данным СБУ, с одного из застройщиков злоумышленники требовали 30 тысяч долларов за препятствование его законной деятельности.

Сотрудники СБУ и "Альфы" планировали взять бандитов с поличным на выходе из кафе при супермаркете при передаче последней части неправомерной выгоды в размере 20 тысяч долларов.

Во время задержания один из злоумышленников угрожал взорвать боевую гранату. Против нападающего было применено табельное огнестрельное оружие. От полученного ранения он скончался в больнице.

В харьковских группах в соцсетях говорят, что упомянутый харьковчанин был известен как глава районного объединения ветеранов АТО, а также служил до января 2018 года в подразделении Нацгвардии.

Уголовное производство начато по ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам группировки о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверку правомерности применения табельного огнестрельного оружия проверяет военная прокуратура Харьковского гарнизона сил ООС.

Напомним, в Харькове копы предотвратили убийство женщины-предпринимателя.

Ранее, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.