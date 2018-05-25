В Харькове во время ВНО у абитуриентки начались роды

Сегодня, 13:29

Выпускница транспортного колледжа не смогла закончить экзамен

Фото: mrpl.city
Фото: mrpl.city

В Харькове во время внешнего независимого тестирования по украинскому языку и литературе 24 мая у одной из абитуриенток начались родовые схватки. Об этом рассказала куратор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Людмила Кубатко, передает NewsRoom.

"Во время тестирования абитуриентке стало плохо. Она обратилась к медработникам, которые сразу вызвали скорую помощь. Девушка была выпускницей одного из харьковских технических лицеев", – заверила она.

По словам куратора, инцидент приключился в автотранспортном колледже. Абитуриентка сможет пересдать ВНО, если в течение пять дней она или кто-то из ее родственников обратятся в региональный центр и подадут заявление с медсправкой. Уточнить возраст девушки, а также ее текущее состояние здоровья в учреждении отказались.

Напомним, 22 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО, а последние звонки и выпускные вечера в украинских школах пройдут поэтапно с 25 мая по 22 июня.

Ранее Министерство образования уже обнародовало правила поступления в вузы на 2018 год. Абитуриентам вместо девяти заявлений можно подавать семь – и только на четыре специальности. 

Также стоит добавить, что сайт "Сегодня" разобрался, как изменились правила поступления в 2018 году и к чему придется готовиться школьникам.
Харьков, абитуриенты, роды, экзамен, вно

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове во время ВНО у абитуриентки начались роды". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Под Харьковом старушка обнаружила у себя дома мертвеца

Вчера, 13:39

В убийстве мужчины подозревают ранее судимого местного жителя

Другие страны

Иллюстрация: pixabay.com

В Бразилии 22-летняя девушка узнала о беременности во время родов на острове, где запрещено рожать

Вчера, 05:11

На острове Фернанду-ди-Норонья на свет появился первый за 12 лет малыш
Загрузка...

Харьков

Скриншот

Под Харьковом в лесу нашли полсотни брошенных котят

23 Мая, 18:20

Маленькие беспомощные малыши расползлись по лесу и окрестным деревьям

Харьков

Фото: соцсети

Массовая авария в Харькове: фура сыграла в "домино" иномарками

23 Мая, 12:03

Авария произошла на улице Полтавский Шлях
Загрузка...