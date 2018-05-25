В Харькове во время ВНО у абитуриентки начались роды

В Харькове во время внешнего независимого тестирования по украинскому языку и литературе 24 мая у одной из абитуриенток начались родовые схватки. Об этом рассказала куратор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Людмила Кубатко, передает NewsRoom.

"Во время тестирования абитуриентке стало плохо. Она обратилась к медработникам, которые сразу вызвали скорую помощь. Девушка была выпускницей одного из харьковских технических лицеев", – заверила она.

По словам куратора, инцидент приключился в автотранспортном колледже. Абитуриентка сможет пересдать ВНО, если в течение пять дней она или кто-то из ее родственников обратятся в региональный центр и подадут заявление с медсправкой. Уточнить возраст девушки, а также ее текущее состояние здоровья в учреждении отказались.

Напомним, 22 мая в Украине стартовала основная сессия ВНО, а последние звонки и выпускные вечера в украинских школах пройдут поэтапно с 25 мая по 22 июня.

Ранее Министерство образования уже обнародовало правила поступления в вузы на 2018 год. Абитуриентам вместо девяти заявлений можно подавать семь – и только на четыре специальности.

Также стоит добавить, что сайт "Сегодня" разобрался, как изменились правила поступления в 2018 году и к чему придется готовиться школьникам.