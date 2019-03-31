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В Харькове водитель Lexus разгромил четыре автомобиля и скрылся с места ДТП

Сегодня, 15:37

На одной из улиц Харькова произошла авария с участием пяти машин

В Харькове водитель Lexus разгромил четыре автомобиля и скрылся с места ДТП Харьков На одной из улиц Харькова произошла авария с участием пяти машин

31 марта патрульные Харькова получили сообщение о ДТП на Салтовском шоссе, 242. По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus совершил ДТП с четырьмя припаркованными авто, после чего скрылся с места аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Харьковской области.

Сейчас продолжаются розыск водителя. Полицейские просят харьковчан сообщить о местонахождении автомобиля-нарушителя, а также информацию, связанную с ДТП.

Напомним, в Одессе ищут парня, который избивал ногами пострадавших в ДТП нацгвардейцев. Напомним, вчера на углу улицы Кишиневской и проспекта Добровольского произошло жуткое ДТП: водитель автомобиля Оpel с польскими номерами проехал на красный, столкнулся с авто и вылетел на тротуар. Там находились трое нацгвардейцев. Они были на службе. Один из них от удара погиб на месте, а двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Также мы писали, что в Николаевской области легковой автомобиль слетел в кювет. В ДТП два человека погибли, еще два получили травмы, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег ДТП, скрылся, lexus, автомобили, массовое

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