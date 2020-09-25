В Харькове вооруженный преступник напал на женщину: фото, видео

Грабитель поджидал жертву в машине, когда она вернулась из банка

В центре Харькова вооруженный грабитель напал на женщину. Злоумышленник спрятался в машине жертвы, дожидаясь, пока она вернется из банка.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Инцидент произошел недалеко от станции метро "Научная", около 13 часов. По предварительным данным, женщина была ранена в руку, а нападавший скрылся на ее автомобиле. Позже машину обнаружили недалеко от места нападения.

Видео: Нацполиция

Как выяснили полицейские, причиной стрельбы стала попытка ограбления: сняла в банке четыре тысячи долларов.

"На заднем сиденье был злоумышленник. Он приставил к плечу женщины травматический пистолет и попросил отдать деньги. Деньги отданы не были, и злоумышленник выстрелил женщине в плечо. После того мужчина с женщиной покинули автомобиль, а злоумышленник уехал. Женщину госпитализировали, мужчина общался с копами", – сообщает KHARKIV Today со ссылкой на данные полицейских.

В городе ввели план "Сирена", а информацию о нападении зарегистрировали в Едином журнале учета.

Позже стало известно, что жертвой грабителя стала харьковский предприниматель Татьяна Брауде. Об этом сообщает Newsroom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Женщина в разное время владела кафе "Blincher" на улице Ярослава Мудрого (сейчас заведение закрыто), баром "Beatnik", а сейчас владеет точками по продаже кукурузы в парке Горького.

Напомним, ранее в Киевской области женщина из-за проблем с коммуналкой напала на полицейского.

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