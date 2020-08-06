В Харькове вор "обчистил" магазин и спрятался в мусорном баке (видео)

В Харькове мужчина украл деньги из магазина, а в качестве укрытия для себя выбрал мусорный бак. Однако в "прятки" он проиграл: местные жители его быстро нашли и проучили, а украденные средства вернули.

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Соответствующее видео опубликовали местные жители в одном из Telegram-каналов Харькова.

"На Дворце Спорта украл кассу из молочного магазина. Был пойман неравнодушными гражданами, и было сделано физическое замечание. Короче говоря, воспитательный процесс на высшем уровне", – написали под видео.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика!

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Напомним, недавно в Одесской области полицейские задержали ранее судимого 23-летнего мужчину, который украл у соседа домашнюю птицу – кур и петуха, загрузил ее в чужую машину, однако потом застрял на болоте.

Также в США полиция задержала вора-неудачника: он пытался ограбить ресторан, забравшись в него по вентиляции, но застрял.

А не так давно к 30 годам тюрьмы приговорили американца, который незаметно ограбил банк, но "погорел" на соцсетях: он публиковал фото с пачками долларов в руках и на полу. Как позже оказалось, деньги он выносил понемножку из банка, где работал:

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