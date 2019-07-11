В Харькове вернули памятник Жукову

Кернес лично отчитался о восстановительных работах

Фото: 057.

В Харькове сегодня был восстановлен памятник маршалу Жукову, снесенный 2 июня.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Как и обещал – сегодня вернули на место", - написал Кернес.

Как сообщалось, памятник был снесен в день съезда новой партии Геннадия Кернеса "Доверяй делам", который состоялся 2 июня в Харькове. Тогда Кернес пообещал, что памятник будет восстановлен за деньги народного депутата Виталия Хомутынника.

Снесенный памятник Жукову в Харькове Фото: Нацполиция

18 июня на месте памятника произошли стычки в 45-ю годовщину смерти Жукова.

Позднее, на сессии Харьковского горсовета, большинство депутатов проголосовали за возвращении имени Жукова проспекту Григоренко.

Фото: Newsroom

При этом имя Григоренко депутаты дали небольшой новой улице, соединяющей улицы Рымарскую и Клочковскую.

Как сообщалось, в Киеве установили памятник гривне.

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