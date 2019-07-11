Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове вернули памятник Жукову

11 июля, 10:01

Кернес лично отчитался о восстановительных работах

Фото: 057
Фото: 057.

В Харькове сегодня был восстановлен памятник маршалу Жукову, снесенный 2 июня.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Как и обещал – сегодня вернули на место", - написал Кернес.

Как сообщалось, памятник был снесен в день съезда новой партии Геннадия Кернеса "Доверяй  делам", который состоялся 2 июня в Харькове. Тогда Кернес пообещал, что памятник будет восстановлен за деньги народного депутата Виталия Хомутынника.

Снесенный памятник Жукову в Харькове
Снесенный памятник Жукову в Харькове Фото: Нацполиция

18 июня на месте памятника произошли стычки в 45-ю годовщину смерти Жукова.

Позднее, на сессии Харьковского горсовета, большинство депутатов проголосовали за возвращении  имени Жукова проспекту Григоренко.

Фото: Newsroom
Фото: Newsroom

При этом имя Григоренко депутаты дали небольшой новой улице, соединяющей улицы Рымарскую и Клочковскую.

Как сообщалось, в Киеве установили памятник гривне.

Также мы сообщали, чтов Киеве на Русановскую набережную вернули памятник "Лестница".

Также новости "Сегодня" писали, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, памятник, кернес, жуков, декоммунизация

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове вернули памятник Жукову". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт в центре Харькова: озера в яру и парковка в саду

4 июля, 12:18

В Саржином Яру возводят веломост, а за Оперным театром строят многоуровневую парковку

Лестницу возле памятника Магдебургскому праву в Киеве залило грязью

1 июля, 10:18

Ситуация повторяется уже больше месяца

Падение дерева в Харьковской области: умерла вторая пострадавшая

29 июня, 15:38

От полученных травм девушка скончалась в больнице

В Харькове на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова

26 июня, 04:06

Таблички уже установили на домах вдоль проспекта № 17, 19, 21, 23, 31

Без химии: 10 народных средств от комаров

Диета по группе крови: охотничья первая

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Известный украинский тренер намерен возглавить иностранный клуб

ГАЗ-66 едет на ДМБ: легендарному военному "шишарику" нашли замену

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье под крики "Ганьба"

Семья подозреваемого в убийстве Лукьяненко отказывается от сына

Знаменитости, которые великолепно выглядят после 60-ти

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

9 июля, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

9 июля, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

9 июля, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Рада, прощай: каким был восьмой созыв украинского парламента

9 июля, 07:00

Нардепы меньше дрались, много "сочиняли" и дважды изменили Конституцию

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Что лечит калина в организме человека

Зачем украинских журналистов позвали в Москву вместо "телемоста"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь