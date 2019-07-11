В Харькове вернули памятник Жукову
Кернес лично отчитался о восстановительных работах
В Харькове сегодня был восстановлен памятник маршалу Жукову, снесенный 2 июня.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.
"Как и обещал – сегодня вернули на место", - написал Кернес.
Как сообщалось, памятник был снесен в день съезда новой партии Геннадия Кернеса "Доверяй делам", который состоялся 2 июня в Харькове. Тогда Кернес пообещал, что памятник будет восстановлен за деньги народного депутата Виталия Хомутынника.
18 июня на месте памятника произошли стычки в 45-ю годовщину смерти Жукова.
Позднее, на сессии Харьковского горсовета, большинство депутатов проголосовали за возвращении имени Жукова проспекту Григоренко.
При этом имя Григоренко депутаты дали небольшой новой улице, соединяющей улицы Рымарскую и Клочковскую.
Как сообщалось, в Киеве установили памятник гривне.
Также мы сообщали, чтов Киеве на Русановскую набережную вернули памятник "Лестница".
Также новости "Сегодня" писали, что с Русановской набережной убрали изуродованную вандалами металлическую скульптуру "Бабушка с кравчучкой".
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