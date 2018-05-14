В Харькове возле метро умер мужчина

В Харькове 14 мая произошло чрезвычайное происшествие – на Новых Домах, возле станции метро "Дворец спорта" умер 66-летний мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел в 11:20: пенсионеру внезапно стало плохо, прохожие вызвали медиков, но врачи не успели помочь мужчине – он умер до приезда скорой.

Напомним, ранее прямо на улице в Харькове умер пенсионер. Мужчина скончался, когда переходил дорогу по улице Гольдберговской. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 71-летний житель города.

Ранее в центре Харькова посреди улицы умер пенсионер. В общественном месте скончался 66-летний мужчина. По словам очевидцев, мужчине внезапно стало плохо, и он упал. Пожилой человек скончался до приезда медиков. По заключению врачей, вероятной причиной его смерти стал тромбоз.

Также мы писали о том, как в Харькове под колесами трамвая погиб мужчина - он переходил рельсы и не реагировал на сигналы водителя, который пытался остановить машину, но не успел – от полученных травм пешеход, которому на вид было около 30 лет, умер. 31-летнего водителя трамвая в шоковом состоянии доставили в больницу. На месте происшествия нашли наушники, которые лежали отдельно от тела погибшего.