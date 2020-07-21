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В Харькове врач продавал рецепты наркозависимым: что ему грозит

21 июля, 10:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Мужчину отстранят от должности

В Харькове полицейские задержали врача, который за деньги выдавал рецепты на право приобретения наркотических средств и психотропных веществ наркозависимым людям. Только за последние полтора месяца мужчина заработал на этом около 200 тысяч гривен.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, это все он проделывал в консультативном центре по оказанию помощи наркозависимым. Его 21-летний мужчина открыл в марте 2020 года, когда получил лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике по специальности "Наркология". В этом центре на проспекте работали еще врач-нарколог, медицинский регистратор и медсестра. Там можно было приобрести рецептурные бланки на препараты "бупренорфин гидрохлорид" и "метадон".

Поймали врача с поличным – после того, как продал женщине рецептурный бланк на получение препарата "бупренорфин гидрохлорида".

"Незаконно выписанные врачом-наркологом рецептурные бланки Ф-3 на приобретение наркотических лекарственных средств, в том числе на "метадон", наркозависимые лица отоваривали в одном из аптечных заведений города", – рассказали в полиции.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения врачу-наркологу и отстранения его от занимаемой должности. Мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент в Харькове. В 2019 году в городе был задержан еще один врач-нарколог, который организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы.

А в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого РогаДнепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером.

Также мы писали, что в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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