В Харькове вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное курение

Фото: ГСЧС в Харьковской области.

В Харькове вспыхнул частный дом: спасатели обнаружили тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f3/93c/5c99f393c9c6c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f3/93c/5c99f393c9c6c.jpg 2019-03-26T11:40:00+02:00 Харьков Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное курение

В Харькове в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

О пожаре спасателям стало известно 25 марта в 18:08. Как выяснилось, пламя охватило частный жилой дом на улице Нежинская в Холодногорском районе города. В 18:32 прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь, а в 19:13 его полностью ликвидировали.

"Во время проведения дальнейшей разведки в середине жилья на полу в одной из жилых комнат они обнаружили тело погибшего мужчины, 1974 года рождения", - рассказали в ГСЧС и отметили, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Напомним, недавно под Харьковом пожар охватил 200 квадратных метров сухой травы. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело мужчины.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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