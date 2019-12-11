В Харькове вспыхнул пожар в многоэтажке: погибла женщина, ее дети – в больнице

Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харькове ночью 11 декабря произошел смертельный пожар, жертвой которого стала мать двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пламя вспыхнуло в квартире на четвертом этаже многоэтажке на ул. Алексеевская, 14А в Шевченковском районе города. О пожаре спасателя сообщили в 00:01. На место сразу же выехали 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Когда спасатели прибыли на место, в квартире уже горели вещи на площади около 10 "квадратов". В 00:28 пожар локализовали, а в 01:29 его полностью ликвидировали.

На месте нашли тело погибшей 33-летней женщины. Ее двоих детей, мальчика и девочку 2016 и 2018 года рождения, удалось спасти. Кроме того, в квартире был ребенок из соседней квартиры (мальчик 2018 г.р.). Всех малышей с отравлением угарным газом средней тяжести госпитализировали в детскую больницу №1.

"Причина возникновения пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Черкасской области в результате пожара в селе Медведевка погибли двое маленьких детей, а еще один оказался в больнице. Погибшим малышам было два и три года, а госпитализированный младенец – 2019 года рождения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие происшествия чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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