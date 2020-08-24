В Харькове вспыхнул пожар в жилой многоэтажке: дымом отравились двое детей

При возгорании в квартире находилось пять человек, но никто не стал тушить огонь

В Харькове на первом этаже девятиэтажного дома на улице Гвардейцев Широнинцев вспыхнул пожар.

Как рассказали в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел вечером 22 августа, сообщает NewsRoom.

Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали едкий запах дыма. Когда спасатели прибыли на место вызова, на балконе квартиры тлели домашние вещи.

Дверь на балкон была открыта, поэтому дым полностью заполнил трехкомнатную квартиру. В это время в помещении находились трое взрослых и двое детей. Взрослые даже не пытались потушить тление и проветрить комнату от дыма.

Спасатели с помощью подручных средств ликвидировали пожар. Двух малышей – двухлетнего мальчика и годовалую девочку – медики скорой помощи доставили в детскую больницу с подозрением на отравление угарным газом.

Напомним, недавно в Харьковской области произошел пожар на заводе по производству резиновых изделий. К моменту прибытия спасателей огонь охватил около тысячи "квадратов".

Видео: Telegram-канал/Харьков тут

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области вспыхнул масштабный пожар в супермаркете. По словам очевидцев, огонь перекинулся на соседнее здание.

Также напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с начала года в Украине на пожарах погибли почти тысяча человек.

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