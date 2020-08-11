В Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в оперном театре: есть ли угроза для посетителей

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета несколько человек заболели коронавирусом.

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Как сообщили на официальной странице театра в Facebook, подразделение в котором обнаружили COVID-19 ушло на самоизоляцию, а те кто контактировал с заболевшими придерживаются домашнего режима.

"Все это время мы вели себя крайне взвешенно и осторожно, чтобы наши зрители, которые посещают театр, а также наши сотрудники чувствовали себя в безопасности. Однако вынуждены вам сообщить, что, к сожалению, вирус не обошел и наш театр. В одном из подразделений ХНАТОБ им. Н. Лысенко обнаружено несколько подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Дирекция "Схід Opera" немедленно приняла все меры по обеспечению безопасных условий для сотрудников театра", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в театре проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий: соблюдение масочного режима и температурный скрининг.

"Мы никогда не подвергнем наших зрителей и сотрудников опасности, поэтому вы можете быть уверены, что все анонсированные мероприятия безопасны для посещения", – говорится в заявлении театра.

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Также напомним, на Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости.

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